Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК

Азербайджан и Россия провели в пятницу в Москве 21-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя азербайджанской части комиссии Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства РФ, председателя российской части комиссии Алексея Оверчука.

Как отметили в Кабмине Азербайджана, стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-российских связей.

"Было отмечено, что активный политический диалог и личные контакты между президентами Азербайджана и России обеспечивают высокую динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе заседания было подчеркнуто, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией имеют весьма положительную динамику, так, в 2022 году товарооборот увеличился на 24%, превысив $3,7 млрд.

Участниками встречи был отмечен динамичный рост сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, положительно оценен вклад азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в установление прямых контактов между деловыми кругами.

Стороны также указали на успешное развитие промышленной кооперации, было подчеркнуто, что хорошими темпами развивается сотрудничество в агропромышленном комплексе.

На встрече также было отмечено, что особое значение обе стороны придают развитию транспортно-логистических связей, обеспечена положительная динамика роста объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Россией, который в 2022 году составил более чем 36%, проинформировали в Кабмине.

Там же сообщили, что "приоритетным стороны расценили проект международного транспортного коридора "Север-Юг", для развития которого прилагаются совместные усилия".

"Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, выразили обоюдную готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Мустафаев и Оверчук подписали итоговый протокол 21-я заседания МПК.

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