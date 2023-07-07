Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8516 RUR   0.0185 GBR   2.1659 TRY   0.0651

Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 71.80 +0.01 Brent 76.52 -0.13

Внешняя политика 07.07.2023 20:17

Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК

Азербайджан и Россия провели в пятницу в Москве 21-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя азербайджанской части комиссии Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства РФ, председателя российской части комиссии Алексея Оверчука.

Как отметили в Кабмине Азербайджана, стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-российских связей.

"Было отмечено, что активный политический диалог и личные контакты между президентами Азербайджана и России обеспечивают высокую динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе заседания было подчеркнуто, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией имеют весьма положительную динамику, так, в 2022 году товарооборот увеличился на 24%, превысив $3,7 млрд.

Участниками встречи был отмечен динамичный рост сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, положительно оценен вклад азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в установление прямых контактов между деловыми кругами.

Стороны также указали на успешное развитие промышленной кооперации, было подчеркнуто, что хорошими темпами развивается сотрудничество в агропромышленном комплексе.

На встрече также было отмечено, что особое значение обе стороны придают развитию транспортно-логистических связей, обеспечена положительная динамика роста объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Россией, который в 2022 году составил более чем 36%, проинформировали в Кабмине.

Там же сообщили, что "приоритетным стороны расценили проект международного транспортного коридора "Север-Юг", для развития которого прилагаются совместные усилия".

"Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, выразили обоюдную готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Мустафаев и Оверчук подписали итоговый протокол 21-я заседания МПК.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МПК


Похожие новости


Институт пищевой безопасности Азербайджана инспектирует российских производителей продукции животноводства Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий РФ Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества на 2024-2025гг Путин назначил Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане Москва заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Баку - премьер РФ Азербайджан и РФ проведут заседание МПК в июне в Москве - Асадов Мишустин на встрече с Асадовым: коридор «Север-Юг» является потенциальным конкурентом Суэцкого канала Байрамов принял посла России, завершающего дипмиссию в Азербайджане Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az