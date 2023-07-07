Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8516 RUR   0.0185 GBR   2.1659 TRY   0.0651

Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 71.80 +0.01 Brent 76.52 -0.13

Регион 07.07.2023 21:43

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольм заслуживает доверия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии очередных переговоров по теме вступления Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольму можно доверять, так как шведские власти, по его словам, все еще не решили проблему терроризма.

"Как можно доверять стране, на улицах которой свободно разгуливают и действуют террористы? Какой вклад в миссию альянса может внести государство, не дистанцирующееся от террористических организаций?" - заявил Эрдоган, говоря о Швеции во время обращения к выпускникам Университета национальной обороны Турции. Слова турецкого президента приводит в пятницу агентство "Анадолу".

Президент вновь обратил внимание на то, что Анкара ожидает от Стокгольма выполнение взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом.

Эрдоган отметил, что Турция является одной из стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО. Он также добавил, что его страна всегда поддерживала расширение альянса.

В понедельник планируется встреча между Эрдоганом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу присоединения скандинавской страны к альянсу.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


Похожие новости


Блинкен призвал Анкару поддержать вступление Швеции в НАТО Глава МИД Турции не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО Турция требует от Швеции выслать подозреваемых в терроризме курдов до вступления в НАТО Эрдоган все еще требует от стремящейся в НАТО Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом Заявку Стокгольма на вступление в НАТО обсудили в Анкаре представители Альянса, Турции, Швеции и Финляндии После переговоров с Эрдоганом Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО Эрдоган обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО США считают, что Швеция уже сейчас готова вступить в НАТО Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО Турция обвинила Швецию во вмешательстве в выборы президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az