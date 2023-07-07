Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольм заслуживает доверия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии очередных переговоров по теме вступления Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольму можно доверять, так как шведские власти, по его словам, все еще не решили проблему терроризма.
"Как можно доверять стране, на улицах которой свободно разгуливают и действуют террористы? Какой вклад в миссию альянса может внести государство, не дистанцирующееся от террористических организаций?" - заявил Эрдоган, говоря о Швеции во время обращения к выпускникам Университета национальной обороны Турции. Слова турецкого президента приводит в пятницу агентство "Анадолу".
Президент вновь обратил внимание на то, что Анкара ожидает от Стокгольма выполнение взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом.
Эрдоган отметил, что Турция является одной из стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО. Он также добавил, что его страна всегда поддерживала расширение альянса.
В понедельник планируется встреча между Эрдоганом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу присоединения скандинавской страны к альянсу.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.
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