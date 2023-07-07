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СНГ 07.07.2023 22:29

Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - написал Зеленский в телеграм-канале в пятницу вечером.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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