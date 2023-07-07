Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - написал Зеленский в телеграм-канале в пятницу вечером.

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