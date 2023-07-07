Премьеры Грузии и Армении обсудили в Тбилиси активизацию сотрудничества и начало стратегического диалога

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу встретился с находящимся в Тбилиси с визитом армянским коллегой Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, на встрече стороны обсудили динамику сотрудничества между Грузией и Арменией в политической, экономической и культурных сферах, а также существующую ситуацию и вызовы в регионе и мире.

Сообщается, что в совместном стремлении к содействию региональной стабильности и благополучию стран Армения и Грузия договорились о начале диалога на высоком уровне по стратегическим вопросам.

"Внимание было сосредоточено на торгово-экономических вопросах. Премьер-министры выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после встречи с глазу на глаз стороны провели переговоры в расширенном формате по вопросам сотрудничества с участием министров Грузии и Армении.