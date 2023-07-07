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Словакия поставит Украине 16 гаубиц, наладит их совместное производство с Украиной

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с Украиной, сказала на пресс-конференции в Братиславе после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Словакии Зузанна Чапутова.

"Мы одна из стран, помогавших Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzann в Украину и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", - сказала Чапутова.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ГАУБИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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