Словакия поставит Украине 16 гаубиц, наладит их совместное производство с Украиной

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с Украиной, сказала на пресс-конференции в Братиславе после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Словакии Зузанна Чапутова.
"Мы одна из стран, помогавших Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzann в Украину и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", - сказала Чапутова.
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