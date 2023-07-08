Инвестиционная компания AzFinance планирует эмиссию облигаций на $1 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Облигации эмитируются со сроком обращения 360 дней.

Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

При этом доходность по облигациям не указывается.

ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.

Активы общества на конец 2022 года равны 8,1 млн манатов, обязательства – 4,5 млн манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 881,7 тыс. манатов.

Р.Ахмедов