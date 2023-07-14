GL разместила облигации на $1,5 млн

ОАО «GL» разместило облигаций на $1,5 млн.
Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – $1,5 млн, - подчеркнули на БФБ.
Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность – 15% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.
Срок погашения облигаций – 5 июля 2028 года. Андеррайтер по размещению выступила ЗАО «Инвестиционная компания INVEST-AZ».
ОАО "GL" госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,6 млн манатов, кредитный портфель – 34,3 млн манатов, обязательства – 38,3 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,8 млн манатов.
Р.Ахмедов
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