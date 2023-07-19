Дебютные облигации VMF заинтересовали 12 инвесторов

Компания "VMF" в среду разместила облигации на 1 млн манатов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой размещены облигации, 12 инвесторов подали 12 заявок на приобретение облигаций.
Андеррайтером размещения облигаций выступила инвесткомпания Unicapital.
Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.
Срок обращения облигаций - 18 месяцев, ставка купона - 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).
VMF создана в 1998 году. Компания оказывает различные услуги, но ее основным направлением является деятельность на рынке аксессуаров и часов. Уставный капитал компании равен 20,22 тыс. манатов, ее единственным учредителем является Вахид Мустафаев.
Активы компании на конец 2022 года оцениваются в 5,9 млн манатов, обязательства - 2,3 млн манатов, капитал - 3,6 млн манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила около 426 тыс. манатов.
P.Ахмедов
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