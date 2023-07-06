Ferrum Kapital разместила облигации на 2,5 млн манатов

ЗАО "Ferrum Capital" в четверг разместило облигации на сумму 2,5 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
"6 июля 2023 года на БФБ состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО "Ferrum Capital". Объем облигаций, выставленных на аукцион, составил 2,5 млн манатов. В ходе аукциона 5 инвесторов подали 5 заявок", - отмечается в информации.
По итогам аукциона размещен весь объем облигаций.
Эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов.
Срок обращения облигаций составит 24 месяца, ставка купона - 13% годовых (купонная выплата - раз в три месяца). Дата погашения облигаций - 6 июля 2025 года.
Андеррайтером размещения выступило ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".
Факторинговая компания Ferrum Capital была создана в 2017 году для оказания финансовой поддержки местным и иностранным компаниям. Компания также оказывает услуги в сегменте лизинга и ломбарда. С 2017 года компания выдала факторинговых кредитов на общую сумму 142,87 млн манатов, удельный вес просрочки составляет 2,12%.
Акционерами общества являются 2 юридических лица (доля 9%) и 2 физических лица (91%). Уставный капитал общества равен 2 тыс. манатов. Основным акционером компании с долей в 68% является Демирчи Гафар.
Х.Насирзаде
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