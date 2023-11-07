Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

06.11 $/bbl +/- WTI 80.82 +0.31 Brent 85.18 +0.29

Финансы 07.11.2023 16:05

GL во вторник разместило облигации на 600 тыс. манатов

ОАО «GL» во вторник разместило облигаций на 600 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ) на аукцион были выставлены облигации на сумму 600 тыс. манатов. Эмиссия разделена на 600 облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Таким образом, GL на аукционе разместило 100% выставленных на торги облигаций.

«В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона объем облигаций, размещенных по номинальной цене, составил 600 тыс. манатов», - подчеркнули в БФБ.

Доходность облигаций составляет 12% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.

Андеррайтером размещения облигаций выступило ЗАО «Инвестиционная компания INVEST-AZ».

Как сообщалось ранее, ОАО "GL" планировало 6 траншами разместить облигаций на сумму 3 млн 25 тыс. манатов: 700 тыс. манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 14% годовых), 1,3 млн манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 13%), 425 тыс. манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 12%), еще три транша по 200 тыс. манатов каждый (срок - 60 месяцев, доходность – 12%).

На аукцион 10 октября GL выставляла облигации на 425 тыс. манатов, смогло привлечь 399 тыс. манатов.

На аукцион 25 октября GL выставляла облигации на 1,3 млн манатов, смогло привлечь 1 млн 156 тыс. манатов.

На аукцион 3 ноября GL выставляла облигации на 700 тыс. манатов, смогло привлечь 660 тыс. манатов.

ОАО "GL" госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,6 млн манатов, кредитный портфель – 34,3 млн манатов, обязательства – 38,3 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,8 млн манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


GL в пятницу разместило 94% облигаций, выставленных на аукцион GL в среду разместило 89% облигаций, выставленных на аукцион GL смог разместить 94% облигаций, выставленных на аукцион GL планирует размещений облигаций на 3 млн манатов Legion Financial разместит облигации на 500 тыс. манатов Дебютные облигации VMF заинтересовали 12 инвесторов GL разместила облигации на $1,5 млн AzFinance планирует эмиссию облигаций на $1 млн Ferrum Kapital разместила облигации на 2,5 млн манатов Один из лидеров рынка факторинга в Азербайджане выпускает облигации на 2,5 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az