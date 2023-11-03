GL в пятницу разместило 94% облигаций, выставленных на аукцион

ОАО «GL» в пятницу разместило облигаций на 660 тыс. манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ) на аукцион были выставлены облигации на сумму 700 тыс. манатов. Таким образом, GL на аукционе разместило 94,3% выставленных на торги облигаций.
«В ходе аукциона 8 инвесторов подали 8 заявок на покупку облигаций компании. По итогам аукциона объем облигаций, размещенных по номинальной цене, составил 660 тыс. манатов», - подчеркнули в БФБ.
Доходность облигаций составляет 14% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.
Андеррайтером размещения облигаций выступило ЗАО «Инвестиционная компания INVEST-AZ».
Как сообщалось ранее, ОАО "GL" планировало 6 траншами разместить облигаций на сумму 3 млн 25 тыс. манатов: 700 тыс. манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 14% годовых), 1,3 млн манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 13%), 425 тыс. манатов (срок - 60 месяцев, доходность – 12%), еще три транша по 200 тыс. манатов каждый (срок - 60 месяцев, доходность – 12%).
На аукцион 10 октября GL выставляла облигации на 425 тыс. манатов, смогло привлечь 399 тыс. манатов.
На аукцион 25 октября GL выставляла облигации на 1,3 млн манатов, смогло привлечь 1 млн 156 тыс. манатов.
ОАО "GL" госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,6 млн манатов, кредитный портфель – 34,3 млн манатов, обязательства – 38,3 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,8 млн манатов.
Х.Насирзаде
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