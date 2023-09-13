Legion Financial разместит облигации на 500 тыс. манатов

ООО «Legion Financial», действующая на рынке финансового лизинга автомобилей, снова выходит на рынок облигаций – планирует размещение ценных бумаг на 500 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно проспекту эмиссии, она разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 1800 дней, ставка купона – 15% годовых (купонная выплата – каждые 30 дней).

Как сообщалось ранее, Legion Financial в июне 2023 года привлекла 500 тыс. манатов путем размещения облигаций со сроком погашения 30 мая 2028 года и по ставке 15% годовых.

ООО «Legion Financial» госрегистрацию в Азербайджане прошло в июне 2020 года. Уставный капитал общества равен 1 млн 601,1 тыс. манатов, учредителями являются три физических лица.

Активы общества на конец 2022 года оцениваются в 2,13 млн манатов, лизинговый портфель – 2,1 млн манатов. Чистая прибыль общества по итогам 2022 года составила 282,7 тыс. манатов.

Х.Насирзаде