Финляндия усиливает контроль на границе Шенгена на время визита Байдена

Пограничная охрана Финляндии усиливает контроль на границах Шенгена в связи с визитом президента США Джо Байдена. Временный контроль на внутренней границе начнется в субботу и закончится 15 июля, сообщает агентство STT. Внутренние границы относятся к границам между странами Шенгенского соглашения. Президент Финляндии Саули Ниинистё примет Байдена и проведет саммит Северных стран и США в следующий четверг в Хельсинки.

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