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Дальнее зарубежье 08.07.2023 14:00

Финляндия усиливает контроль на границе Шенгена на время визита Байдена

Пограничная охрана Финляндии усиливает контроль на границах Шенгена в связи с визитом президента США Джо Байдена.

Временный контроль на внутренней границе начнется в субботу и закончится 15 июля, сообщает агентство STT.

Внутренние границы относятся к границам между странами Шенгенского соглашения.

Президент Финляндии Саули Ниинистё примет Байдена и проведет саммит Северных стран и США в следующий четверг в Хельсинки.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ГРАНИЦА, БАЙДЕН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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