В Украине планируют отказаться от призыва на срочную службу

Система комплектования армии Украины в настоящий момент требует отказа от призыва на срочную службу с переводом всех военнослужащих на контрактную основу, считает глава Минобороны страны Алексей Резников.

"Все советское наследие, которое сейчас имеется в украинских военкоматах, нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальную цифровизацию. Нам нужно отменять призыв..." - подчеркнул министр обороны Украины.

По словам Резникова, предлагается сделать понятый реестр резерва.

Также глава военного ведомства Украины подчеркнул, что следует создавать профессиональную армию.

В.Алиев