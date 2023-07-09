В Украине планируют отказаться от призыва на срочную службу

Система комплектования армии Украины в настоящий момент требует отказа от призыва на срочную службу с переводом всех военнослужащих на контрактную основу, считает глава Минобороны страны Алексей Резников.
"Все советское наследие, которое сейчас имеется в украинских военкоматах, нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальную цифровизацию. Нам нужно отменять призыв..." - подчеркнул министр обороны Украины.
По словам Резникова, предлагается сделать понятый реестр резерва.
Также глава военного ведомства Украины подчеркнул, что следует создавать профессиональную армию.
В.Алиев
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