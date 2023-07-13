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АПК 13.07.2023 17:06

Предприниматели в Азербайджане за 6 мес. получили льготные кредиты на 52 млн манатов по линии SIF

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе-июне 2023 года составил 51,9 млн манатов.

"За 6 месяцев профинансирован 971 проект, реализация которых позволит создать 765 рабочих мест", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

При этом в течение июня банки-агенты фонда выдали кредитов на 18,6 млн манатов для реализации 261 проекта.

Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году планируется на уровне 150 млн манатов.

В 2022 году бизнес получил льготных кредитов на 145,9 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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