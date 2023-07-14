Argus с 2024 г. перестает публиковать котировку нефти Urals, налоги будут рассчитываться исходя из национального индикатора и дисконта к Brent

Ценовое агентство Argus с 1 января 2024 года перестает публиковать котировку российской нефти на базисе CIF, поэтому правительство РФ переходит на исчисление нефтяных налогов, исходя из национального индикатора, а также определенного дисконта к цене бенчмарка Brent, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету, где рассматриваются соответствующие поправки.
При этом дисконт к Brent с сентября 2023 года предлагается снизить до $20 за баррель (сейчас установлен на уровне $25 за баррель), напомнил он.
"Предлагается с 1 января 2024 года в целях налогообложения добычи нефти использовать национальный индекс цен, рассчитываемый на базе регистрации внебиржевых сделок с российской нефтью", - сказал Сазанов.
В последнем варианте поправок предполагалось, что для целей налогообложения будет использоваться максимальная из трех величин: цена нефти Urals, рассчитываемая Argus на базисе CIF в европейских портах (утратила актуальность после того, как российская нефть из-за введения эмбарго почти не поступает в Европу), определенный дисконт к цене нефти Brent или национальный нефтяной индекс - Цспб.
Замминистра отметил, что пока сохраняется использование котировки Argus параллельно с дисконтом к Brent (сравнение с дисконтом введено с апреля 2023 года - ИФ), "но с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать котировку Urals на базисе CIF, поэтому переходим на российский биржевой индикатор, увеличенный на $4 за баррель - это отражает стоимость доставки - и также расчет Brent минус $20 с 1 сентября".
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