Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении

В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос возвращения представителей Общины Западного Азербайджана. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров ожидается заявление президента Совета ЕС Шарля Мишеля. В.Алиев

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