Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении

В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос возвращения представителей Общины Западного Азербайджана.
Встреча длилась около трех часов.
По итогам переговоров ожидается заявление президента Совета ЕС Шарля Мишеля.
В.Алиев
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