Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа вырастет на $1,3

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года вырастет на $1,3 - с $15,6 до $16,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных в понедельник Минфином.
Месяцем ранее пошлина снижалась на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 - в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $58,03 за баррель, или $423,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $76,05. Таким образом, дисконт снизится примерно до 23,7% после 27,7% в июне (29,9% в мае, 30,9% в апреле, 39,5% в марте, 41% в феврале и январе).
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