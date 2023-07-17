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Транспорт и связь 17.07.2023 18:41

Баку и Тегеран договорились ускориться в создании новых коммуникаций между Восточным Зангезуром и НАР через Иран

Сопредседатели азербайджано-иранской Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базирпаш в понедельник провели встречу в Астаре (Иран).

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в области регионального и международного транспорта и связи, а также энергетические проекты", - говорится в сообщении кабинета министров Азербайджана.

По информации правительства, в ходе встречи Мустафаев и Базирпаш подчеркнули важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона и сочли целесообразным ускорить реализацию проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций.

"Достигнута договоренность ускорить меры, связанные реализацией положений подписанного 11 марта 2022 года Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникаций между регионами Азербайджана - Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой - через территорию ИРИ", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась необходимость завершения строительства грузового терминала в иранской Астаре к концу следующего года, а в ближайшее время -завершение работ по созданию таможенно-пограничной инфраструктуры на автомобильном мосту через Астарачай.

"В ходе встречи были рассмотрены и вопросы сотрудничества, связанные с использованием энергетических и водных ресурсов и состоянием реализации проектов. В этой связи отмечалась необходимость ускорения работ для скорейшего завершения строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Гыз галасы" и "Ордубад-Маразад"", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРОЕКТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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