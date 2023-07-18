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Финансы 18.07.2023 12:38

Активы Rabitabank вновь превысили 1 млрд манатов

Азербайджанский Rabitabank увеличил в первом полугодии 2023 года активы на 7,4% - до 1 млрд 25,467 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2023 года составил 681,771 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 11,6% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 230 млн манатов (рост на 11,9%), бизнес-кредитов – 333,624 млн манатов (рост на 9,2%), кредитования операций с недвижимостью – 118,1 млн манатов (рост на 18,2%).

Обязательства банка равны 912,532 млн манатов (рост на 8,2%).

Депозиты в банке составили 611,588 млн манатов (рост на 0,7%), в том числе вклады физических лиц – 356,362 млн манатов (рост на 12,4%).

Капитал банка на начало июля равен 112,935 млн манатов (рост на 1,2%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2023 года составила 10 млн 382 тыс. манатов (рост в 2 раза по сравнению с январем-июнем 2022 года).

ОАО «Rabitabank» создано в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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