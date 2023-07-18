Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров во вторник обсудили по телефону черноморскую зерновую инициативу, сообщают турецкие СМИ.
По их данным, помимо судьбы зерновой сделки стороны также обсудили закупку у РФ самолетов для тушения лесных пожаров.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истек 17 июля.
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