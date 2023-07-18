Kapital Bank увеличил в I полугодии активы на 1,6%, прибыль – на 15,4%

Азербайджанский "Kapital Bank" увеличил в первом полугодии 2023 года активы на 1,6% - до 7 млрд 944,408 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2023 года составил 3 млрд 547,687 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 12,3% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 5,1% - до 1 млрд 927,244 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 24,2% - до 1 млрд 127,874 млн манатов, по операциям с недвижимостью – на 18,3% - до 492,569 млн манатов.
Обязательства банка оцениваются в 7 млрд 121,049 млн манатов (рост на 1,8%).
Депозитный портфель банка равен 6 млрд 238,948 млн манатов (рост на 2,3%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 988,497 млн манатов (рост на 21,1%).
Капитал банка равен 823,359 млн манатов (спад на 0,4%), уставный капитал – 265,85 млн манатов (не изменился).
По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль банка составила 146 млн 691 тыс. манатов (рост на 15,4% по сравнению с январем-июнем 2022 года - ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).
Р.Ахмедов
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