В Британию прибыла стратегическая подлодка ВМС США

Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Tennessee типа Ohio подошла к северо-западному побережью Великобритании, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.
Отмечается, что подлодка, несущая 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, прибыла к берегам Шотландии еще 16 июля.
Ее борт посетили командующий Европейским командованием генерал армии США Кристофер Каволи и глава британских подводных сил коммодор Пол Данн.
Предположительно, подлодка зашла в военно-морскую базу Клайд британского Королевского ВМФ в Шотландии, где базируются все британские стратегические подлодки.
ВМС США располагают 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения типа Ohio.
По данным Федерации американских ученых, от четырех до пяти этих подлодок постоянно находятся в Мировом океане в полной боевой готовности для мгновенного выполнения приказа о пуске межконтинентальных баллистических ракет.
Восемь подлодок размещены на Тихом океане с базой в Китсап-Бангор (штат Вашингтон) и шесть - на Атлантике с базой в Кингс-Бэй (штат Джорджия).
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