Подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Грецию

Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла на базу Суда-бей на греческом острове Крит, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Подлодка несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

ВМС США располагают четырьмя такими подводным ракетоносцами.

В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage и USS Thomas Hudner.

Новейший американский авианосец USS Gerald Ford пришел в Средиземноморье в середине июня на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала августа прошлого года до середины апреля на фоне ситуации вокруг Украины.

В конце мая авианосец USS Gerald Ford заходил в Северное море, посетил с визитом столицу Норвегии Осло, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.