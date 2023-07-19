Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.908 RUR   0.0187 GBR   2.2133 TRY   0.0631

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +1.60 Brent 79.63 +1.13

Дальнее зарубежье 19.07.2023 18:02

Подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Грецию

Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла на базу Суда-бей на греческом острове Крит, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Подлодка несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

ВМС США располагают четырьмя такими подводным ракетоносцами.

В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage и USS Thomas Hudner.

Новейший американский авианосец USS Gerald Ford пришел в Средиземноморье в середине июня на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала августа прошлого года до середины апреля на фоне ситуации вокруг Украины.

В конце мая авианосец USS Gerald Ford заходил в Северное море, посетил с визитом столицу Норвегии Осло, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, ПОДЛОДКА, ГРЕЦИЯ


Похожие новости


Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии ВМС США зафиксировали звук взрыва в день пропажи батискафа «Титан» Атомный авианосец США зашел в Северное море Белый дом намерен наиболее увеличить финансирование ВМС и Корпуса морпехов США США начнут испытательные пуски гиперзвуковых ракет с эсминца "Замволт" в конце 2025 года Пентагон намерен продолжить разработку крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой Авианосец ВМС США прибыл в Великобританию На тихоокеанском побережье разбился вертолет ВМС США США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения Пентагон собирается оснастить палубную авиацию ВМС малозаметными крылатыми ракетами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az