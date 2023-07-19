Подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Грецию

Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла на базу Суда-бей на греческом острове Крит, следует из данных 6-го оперативного флота США.
Подлодка несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.
ВМС США располагают четырьмя такими подводным ракетоносцами.
В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.
В состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage и USS Thomas Hudner.
Новейший американский авианосец USS Gerald Ford пришел в Средиземноморье в середине июня на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала августа прошлого года до середины апреля на фоне ситуации вокруг Украины.
В конце мая авианосец USS Gerald Ford заходил в Северное море, посетил с визитом столицу Норвегии Осло, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.
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