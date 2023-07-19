Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.908 RUR   0.0187 GBR   2.2133 TRY   0.0631

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +1.60 Brent 79.63 +1.13

Дальнее зарубежье 19.07.2023 19:15

Финляндия отзывает согласие на работу российского генерального консульства в Турку

Власти Финляндии отзывают разрешение на работу генерального консульства РФ в городе Турку с 1 октября 2023 года, говорится в заявлении канцелярии финского президента.

"Президент и министерский комитет согласились, что Финляндия ответит на действия России отзывом согласия на работу ее генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Финляндский МИД уведомил о решении посла РФ, отмечается в документе.

В нем отмечается, что президент Саули Ниинисте и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности рассмотрели ситуацию с дипломатическими миссиями Финляндии и России. По их мнению, объявление России о закрытии финского генерального консульства в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года стало ассиметричным ответом на решение Финляндии о высылке дипломатов, принятом ранее.

Также власти страны планируют провести юридическую экспертизу особого статуса Аландских островов в Балтийском море. В рамках этого анализа будет обсуждаться статус российского консульства в Мариехамне - главном городе на островах.

Россия содержит на Аландских островах консульство, в компетенцию которого, кроме консульских функций, входит проверка проведения в жизнь обязательств о демилитаризации Аландских островов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВО


Похожие новости


Президент Финляндии увидел в закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге новое измерение обострившихся отношений с Россией Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Турку Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну россиян Президент Финляндии не исключает усиления давления со стороны России после вступления его страны в НАТО Финляндия вышлет девять российских дипломатов Россия сокращает взаимное с Финляндией консульское присутствие Банковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены - МИД Финляндия нашла альтернативу российскому топливу  Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az