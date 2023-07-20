Совет ЕС продлил еще на полгода секторальные санкции против РФ из-за Украины

Совет ЕС в пятницу продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - действие секторальных санкций против России, сообщается в пресс-релизе Совета.
"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, ограничительные меры, нацеленные против определенных секторов экономики РФ", - говорится в документе.
В Совете отмечают, что в настоящее время санкции "состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши".
Также в рамках ограничительных мер запрещен импорт или перевозка морем нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в ЕС, отключен от SWIFT ряд российских банков, приостановлено вещание некоторых СМИ РФ в Евросоюзе. Кроме того, Евросоюз принял меры с целью помешать обходу санкционного режима.
Санкции впервые ввели 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". С февраля 2022 года их значительно расширили после начала спецоперации РФ в Украине. С того момента ЕС ввел 11 пакетов антироссийских санкций.
Власти Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре построят 8 профессиональных предприятий образования
С 23 апреля ППП «Лачин» на границе Азербайджана и Армении пересекли почти 2 тыс. человек
Интеграцию армян Карабаха в общество Азербайджана реально осуществить в течение года - Агаджанов
Индекс Dow Jones растет, S&P 500 и Nasdaq снижаются
Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций - WSJ
Аргентина беспричинно отказалась принимать танкер с российским СПГ, поставки законны
Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек
Баку требует от Еревана остановить строительство металлургического завода на армяно-азербайджанской границе
Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев посещает Физулинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС