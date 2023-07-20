Совет ЕС продлил еще на полгода секторальные санкции против РФ из-за Украины

Совет ЕС в пятницу продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - действие секторальных санкций против России, сообщается в пресс-релизе Совета.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, ограничительные меры, нацеленные против определенных секторов экономики РФ", - говорится в документе.

В Совете отмечают, что в настоящее время санкции "состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши".

Также в рамках ограничительных мер запрещен импорт или перевозка морем нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в ЕС, отключен от SWIFT ряд российских банков, приостановлено вещание некоторых СМИ РФ в Евросоюзе. Кроме того, Евросоюз принял меры с целью помешать обходу санкционного режима.

Санкции впервые ввели 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". С февраля 2022 года их значительно расширили после начала спецоперации РФ в Украине. С того момента ЕС ввел 11 пакетов антироссийских санкций.