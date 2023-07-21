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Внешняя политика 21.07.2023 17:02

Байрамов и Лавров обсудили активизацию азербайджано-армянской нормализации

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону пути активизации работы по азербайджано-армянской нормализации, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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