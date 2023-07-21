Байрамов и Лавров обсудили активизацию азербайджано-армянской нормализации

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону пути активизации работы по азербайджано-армянской нормализации, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили на Смоленской площади.
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