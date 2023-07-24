Израильские спецслужбы задержали 17 палестинцев в ночных рейдах на Западном берегу Иордана

Силы безопасности Израиля задержали 17 палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан и обезвредили несколько взрывных устройств, сообщает в понедельник The Times of Israel.
"Произошла перестрелка, и подозреваемые швыряли взрывные устройства в военных, которые в ответ открыли огонь", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Отмечается, что некоторые подозреваемые получили ранения.
В результате операции в лагере беженцев Нур Шамс недалеко от палестинского города Тулькарм израильские военные обнаружили и уничтожили около десяти взрывных устройств и задержали одного подозреваемого.
Еще 15 палестинцев были задержаны в нескольких деревнях в центральной и южной части Западного берега, там же было захвачено оружие. Последнего подозреваемого ЦАХАЛ обнаружили в районе Вифлеема.
Также ночью произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в лагере беженцев Аскар недалеко от города Наблус.
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