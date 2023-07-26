Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.

Около 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций планируется привлечь в рамках создания Каспийского туристического кластера, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

По словам гендиректора компании Андрея Юмшанова, которые приводятся в сообщении, интерес к курорту проявили 11 крупных компаний, с пятью из них подписаны соглашения о намерениях.

Он напомнил, что на территории кластера действует особая экономическая зона, инвесторы могут использовать меры господдержки от Минэкономразвития РФ. Это, в частности, субсидирование кредитов на постройку гостиниц и участие в программе по модульным отелям. Частный бизнес создаст около 12 тыс. мест размещения (22 отеля).

"Мы создали концепцию развития и завершаем разработку проекта планировки территории. Определились с инженерией и мощностями: рассчитали потребности в электро- и газоснабжении, решили вопросы с водоснабжением и водоотведением. После утверждения проекта планировки готовы приступить к проектированию инженерных сетей, с 2025 года - строительству инфраструктуры", - сообщил Юмшанов.

По его словам, созданная внутренняя и внешняя инфраструктура позволит ежегодно принимать в Каспийском кластере около 450 тыс. гостей.

Каспийский туристический кластер - проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров.