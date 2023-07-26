Представители Армении не будут участвовать в учениях ОДКБ «Скала-2023»

Армения не примет участия в специальных учениях со спасательными подразделениями стран ОДКБ "Скала-2023", которые пройдут в начале сентября в Беларуси.

"Участие Армении в учениях "Скала-2023" не предусмотрено", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Армении.

В ведомстве отметили, что причина подобного решения - "профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД".

Учения состоятся с 1 по 6 сентября. Тема учения - ликвидация последствий радиационной аварии.