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Регион 26.07.2023 20:40

Представители Армении не будут участвовать в учениях ОДКБ «Скала-2023»

Армения не примет участия в специальных учениях со спасательными подразделениями стран ОДКБ "Скала-2023", которые пройдут в начале сентября в Беларуси.

"Участие Армении в учениях "Скала-2023" не предусмотрено", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Армении.

В ведомстве отметили, что причина подобного решения - "профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД".

Учения состоятся с 1 по 6 сентября. Тема учения - ликвидация последствий радиационной аварии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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