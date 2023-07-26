Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

ТЭК 26.07.2023 22:20

Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд

Производство газа в России в июне 2023 года продолжило сезонное снижение относительно зимних и весенних месяцев.

По данным Росстата, добыча газа в июне 2023 года составила 43,2 млрд куб. м (в июне 2022 года добыча была 46,86 млрд куб. м).

Добыча газа, зависящая от температурных колебаний, сезонных тенденций спроса и графика плановых ремонтов, летом проходит через годовой минимум. Несмотря на текущее серьезное переформатирование работы газовой отрасли, регистрируемые цифры не являются минимальным за среднесрочный период. Так в июне 2016 года добыча газа в стране снижалась до 42,2 млрд куб. м, в июне 2015 года - до 42,6 млрд куб. м.

Текущая статистика добычи газа в стране продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины 2022 года (во втором квартале 2022 года серьезно изменился объем экспорта газа "Газпрома" в Европу). В июне сокращение добычи составило лишь 8%, тогда как в предыдущие месяцы было в среднем 13%.

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (34,6 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,6 млрд куб. м).

При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 6 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 52,7 млрд куб. м и 8,6 млрд куб. м за июнь, тогда как год назад показатели были 51,1 млрд куб. м и 7,6 млрд куб. м соответственно.

Поддержку добыче и потреблению газа должна была оказать межтопливная конкуренция. Тепловые электростанции в июне 2023 года увеличили выработку на 4% по отношению к тому же месяцу 2022 года на фоне сокращения выработки гидроэлектростанций (на 11%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Песков: передача Украине группы «азовцев» не повлияет на планы создания газового хаба в Турции Посол Беларуси в РФ заявил о получении Минском российского газа по самой низкой цене до 2031 года Координация действий России и Катара на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса на мировом рынке - Мишустин ЕС продолжает сокращать зависимость от российского газа Евросоюз согласился импортировать газ из России, несмотря на давление США Иран в сотрудничестве с РФ, Туркменистаном и Катаром собирается создать газовый хаб в Персидском заливе Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан - глава Минэнерго Румыния заказала ТЭО оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца Москва и Тегеран обсуждают создание электронной торговой площадки по газу на юге Ирана Страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az