Bank of Baku увеличил в I полугодии активы на 13,3%, сократил прибыль на 7,9%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в первом полугодии 2023 года активы на 13,3% - до 794 млн 410,68 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2023 года составил 617,854 млн манатов (рост на 7% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 425,523 млн манатов (рост на 6,9%), бизнес-кредитам - 162,259 млн манатов (рост на 4,9%).

Обязательства банка равны 664 млн 32,65 тыс. манатов (рост на 14,8%). Депозиты в банке составляют 440 млн 311,5 тыс. манатов (рост на 20,5%), в том числе вклады населения - 396,181 млн манатов (рост на 20%).

Капитал банка на конец июня 2023 года равен 130 млн 378,03 тыс. манатов (рост на 6,1%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне 2023 года составила 17 млн 43,82 тыс. манатов (спад на 7,9%).

Bank of Baku создан в 1994 году.

Х.Насирзаде