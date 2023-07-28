Qafqaz Konserv Zavodu сократил уставный капитал на 1%

ООО «Qafqaz Konserv Zavodu» объявило о снижении уставного капитала с 48 млн 400,868 тыс. манатов до 47 млн 919,675 тыс. манатов, т.е. на 1%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в объявлении компании не указывается причина снижения капитала.





В связи со снижением капитала общество будет принимать требования от кредиторов в течение одного месяца.





Qafqaz Konserv Zavodu начал свою деятельность в Хачмазском районе в сентябре 2003 года.





Х.Насирзаде