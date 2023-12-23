Təhsil İstirahət Mərkəzi увеличил уставный капитал почти на 10 млн манатов

ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» объявило об увеличении уставного капитала до 27 млн 57 тыс. 279,79 манат.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ранее уставный капитал компании составлял 17 млн 209 тыс. 386,15 манат. Таким образом, общество увеличило уставный капитал на 57,2%.
ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в апреле 2013 года. Общество зарегистрировано в Хачмазском районе.
Р.Ахмедов
Гасанов выразил соболезнования Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих
ИСЕСКО отправит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана - гендиректор
Байрамов и Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией
Граждане Азербайджана смогут посещать Шушу и Суговушан на личных легковых автомобилях
ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
Команда СBC сняла еще один фильм об уничтожении азербайджанского наследия в Ереване
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Киргизия и Таджикистан согласовали еще почти 12 км госграницы
SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink
Эстония готова выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности