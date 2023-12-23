Təhsil İstirahət Mərkəzi увеличил уставный капитал почти на 10 млн манатов

ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» объявило об увеличении уставного капитала до 27 млн 57 тыс. 279,79 манат. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ранее уставный капитал компании составлял 17 млн 209 тыс. 386,15 манат. Таким образом, общество увеличило уставный капитал на 57,2%. ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в апреле 2013 года. Общество зарегистрировано в Хачмазском районе. Р.Ахмедов

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