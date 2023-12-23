Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8697 RUR   0.0185 GBR   2.1565 TRY   0.0583

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

Бизнес и законодательство 23.12.2023 09:03

Təhsil İstirahət Mərkəzi увеличил уставный капитал почти на 10 млн манатов

ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» объявило об увеличении уставного капитала до 27 млн 57 тыс. 279,79 манат.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ранее уставный капитал компании составлял 17 млн 209 тыс. 386,15 манат. Таким образом, общество увеличило уставный капитал на 57,2%.

ООО «Təhsil İstirahət Mərkəzi» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в апреле 2013 года. Общество зарегистрировано в Хачмазском районе.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


Похожие новости


AZ Logistika снизила уставный капитал на 5,4% «Азербайджанская лизинговая компания» объявила о снижении уставного капитала в 454,5 раза Акционеры Norm в январе обсудят повышение уставного капитала Absheron Hotel Group снизила уставный капитал почти на 10% AZGRANATA снизила уставный капитал на 41% Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал Rahrəvan Construction снизила уставный капитал на 34% Enginet Invest снизила уставный капитал почти в 5 раз Barbarossa потеряла половину капитала AS-ANA GROUP увеличила уставный капитал в 5,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az