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Финансы 26.02.2024 12:04

Zamanoglu Logistics существенно увеличила уставный капитал

ООО «Zamanoglu Logistics» увеличила уставный капитал со 100 манат до 241,1 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в объявлении компании не указывается причина повышения уставного капитала и источники этого повышения.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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