Zamanoglu Logistics существенно увеличила уставный капитал

ООО «Zamanoglu Logistics» увеличила уставный капитал со 100 манат до 241,1 тыс. манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в объявлении компании не указывается причина повышения уставного капитала и источники этого повышения. Р.Ахмедов

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