«Азербайджанская лизинговая компания» объявила о снижении уставного капитала в 454,5 раза

ООО «Азербайджанская лизинговая компания» объявило о существенном снижении уставного капитала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно объявлению общества, его уставный капитал снижен с 5 млн манатов до 11 тыс. манатов, т.е. на 4 млн 989 тыс. манатов или в 454,5 раза.

При этом общество не указывает причины такого существенного снижения капитала.

ООО «Азербайджанская лизинговая компания» зарегистрирована в налоговых органах Азербайджана в декабре 2008 года.

Р.Ахмедов