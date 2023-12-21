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Финансы 21.12.2023 17:38

«Азербайджанская лизинговая компания» объявила о снижении уставного капитала в 454,5 раза

ООО «Азербайджанская лизинговая компания» объявило о существенном снижении уставного капитала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно объявлению общества, его уставный капитал снижен с 5 млн манатов до 11 тыс. манатов, т.е. на 4 млн 989 тыс. манатов или в 454,5 раза.

При этом общество не указывает причины такого существенного снижения капитала.

ООО «Азербайджанская лизинговая компания» зарегистрирована в налоговых органах Азербайджана в декабре 2008 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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