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Бизнес и законодательство 15.01.2024 20:45

Aztrading Service снизил уставный капитал на 31%

ООО «Aztrading Service» объявило о снижении уставного капитала до 165,84 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ранее уставный капитал общества составлял 241 тыс. манатов. Таким образом, компания снизила уставный капитал на 31,2%.

При этом Aztrading Service не указывает причину снижения уставного капитала.

Aztrading Service госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в ноябре 2019 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАПИТАЛ, КОМПАНИЯ, СНИЖЕНИЕ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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