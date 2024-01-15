Aztrading Service снизил уставный капитал на 31%

ООО «Aztrading Service» объявило о снижении уставного капитала до 165,84 тыс. манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ранее уставный капитал общества составлял 241 тыс. манатов. Таким образом, компания снизила уставный капитал на 31,2%.
При этом Aztrading Service не указывает причину снижения уставного капитала.
Aztrading Service госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в ноябре 2019 года.
Р.Ахмедов
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