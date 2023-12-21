AZ Logistika снизила уставный капитал на 5,4%

ООО «AZ Logistika» объявило о снижении уставного капитала до 5 млн 87 тыс. 180,3 манат.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ранее капитал компании составлял 5 млн 376 тыс. 930,3 манат.
Таким образом, AZ Logistika снизила уставный капитал на 289,75 тыс. манатов или на 5,4%.
При этом общество не указывает причины снижения капитала.
ООО «AZ Logistika» зарегистрировано в налоговых органах Азербайджана в июле 2019 года.
Р.Ахмедов
Товарооборот Азербайджана и Турции за последние 2 года вырос более чем на 50% - Джаббаров
ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана
Несколько человек погибли в результате стрельбы в центре Праги
Турпоток в Азербайджан за 11 мес. вырос на 30%
Строительство мечети в селе Дашалты планируют завершить во II кв. 2024г
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Орбан считает, что ЕС не следует выделять помощь Украине сразу на пять лет
ЕЭК прогнозирует рост торговли с Ираном до $18-20 млрд, подписание соглашения о ЗСТ ожидается 25 декабря
Panasonic Energy отказалась от планов строительства завода по выпуску аккумуляторов в Оклахоме
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности