AZ Logistika снизила уставный капитал на 5,4%

ООО «AZ Logistika» объявило о снижении уставного капитала до 5 млн 87 тыс. 180,3 манат. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ранее капитал компании составлял 5 млн 376 тыс. 930,3 манат. Таким образом, AZ Logistika снизила уставный капитал на 289,75 тыс. манатов или на 5,4%. При этом общество не указывает причины снижения капитала. ООО «AZ Logistika» зарегистрировано в налоговых органах Азербайджана в июле 2019 года. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».