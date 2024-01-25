Aztrading Service повысил уставный капитал на 63%

ООО "Aztrading Service" объявило об увеличении уставного капитала до 270,86 тыс. манатов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", ранее уставный капитал общества составлял 165,86 тыс. манатов. Таким образом, компания увеличила уставный капитал на 63,3%.
Aztrading Service госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в ноябре 2019 года.
Х.Насирзаде
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