Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

Бизнес и законодательство 28.12.2023 13:00

AZORGANİK снизил уставный капитал на 10,3%

Сельскохозяйственный производственно-потребительский кооператив «AZORGANİK» объявил о снижении уставного капитала до 5 млн 923 тыс. 545,84 манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным из реестра компаний, ранее уставный капитал AZORGANİK составлял 6 млн 603,849 тыс. манатов.

Таким образом, кооператив снизил уставный капитал на 680 тыс. 303,16 манатов или на 10,3%.

При этом предприятие не указывает причину снижения капитала.

AZORGANİK госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в мае 2020 года. Кооператив действует в Гейчайском районе.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


Təhsil İstirahət Mərkəzi увеличил уставный капитал почти на 10 млн манатов AZ Logistika снизила уставный капитал на 5,4% «Азербайджанская лизинговая компания» объявила о снижении уставного капитала в 454,5 раза Акционеры Norm в январе обсудят повышение уставного капитала Absheron Hotel Group снизила уставный капитал почти на 10% AZGRANATA снизила уставный капитал на 41% Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал Rahrəvan Construction снизила уставный капитал на 34% Enginet Invest снизила уставный капитал почти в 5 раз Barbarossa потеряла половину капитала

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az