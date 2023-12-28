AZORGANİK снизил уставный капитал на 10,3%

Сельскохозяйственный производственно-потребительский кооператив «AZORGANİK» объявил о снижении уставного капитала до 5 млн 923 тыс. 545,84 манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным из реестра компаний, ранее уставный капитал AZORGANİK составлял 6 млн 603,849 тыс. манатов.
Таким образом, кооператив снизил уставный капитал на 680 тыс. 303,16 манатов или на 10,3%.
При этом предприятие не указывает причину снижения капитала.
AZORGANİK госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в мае 2020 года. Кооператив действует в Гейчайском районе.
Р.Ахмедов
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