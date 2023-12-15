Акционеры Norm в январе обсудят повышение уставного капитала

ОАО «Norm» созвало внеочередное общее собрание акционеров на 15 января 2024 года. Как сообщается в объявлении компании, акционерам предстоит обсудить вопросы, связанные с повышением уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Кроме этого, ожидается, что акционеры продлят срок трудового договора с главным исполнительным директором компании Сассе Геннинг Эрнестом Вильгельмом (Sasse Henning Ernst Wilhelm). ОАО «Norm» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в мае 2006 года. Уставный капитал общества равен 161 млн 962,595 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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