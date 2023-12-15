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Бизнес и законодательство 15.12.2023 10:24

Акционеры Norm в январе обсудят повышение уставного капитала

ОАО «Norm» созвало внеочередное общее собрание акционеров на 15 января 2024 года.

Как сообщается в объявлении компании, акционерам предстоит обсудить вопросы, связанные с повышением уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций.

Кроме этого, ожидается, что акционеры продлят срок трудового договора с главным исполнительным директором компании Сассе Геннинг Эрнестом Вильгельмом (Sasse Henning Ernst Wilhelm).

ОАО «Norm» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в мае 2006 года. Уставный капитал общества равен 161 млн 962,595 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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