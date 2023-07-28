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Наука и образование 28.07.2023 21:30

Специалисты NASA потеряли связь с межпланетным аппаратом Voyager-2

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утратили связь с межпланетным зондом Voyager-2, сообщило американское космическое ведомство в пятницу.

"Ряд запланированных команд, отправленных космическому аппарату NASA Voyager-2 21 июля, непреднамеренно вызвал смещение направления антенны на 2 градуса от Земли. В результате Voyager-2 в настоящий момент не может получать команды и передавать данные на Землю", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным NASA, зонд находится в 19,9 млрд км от Земли и из-за смещения антенны не может поддерживать связь с наземными антеннами Сети дальней космической связи (DSN).

В сообщении отмечается, что Voyager 2 запрограммирован менять ориентацию в пространстве несколько раз в году, чтобы поддерживать направленность антенны к Земле. Следующая переориентация должна произойти 15 октября и, как ожидают специалисты, связь должна будет восстановиться.

Зонды Voyager-1 и его "брат-близнец" Voyager-2 были запущены в 1977 году для исследования дальнего космоса и крупных планет Солнечной системы. Хотя запланированный срок эксплуатации давно истёк, они продолжают собирать данные о межзвёздном пространстве, оставаясь единственными космическими аппаратами такого рода.

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Тэги: США, КОСМОС, VOYAGER, СВЯЗЬ, ПОТЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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