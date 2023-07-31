Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию.
"В рамках визита министр Байрамов проведет встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана .
Н.Аббасова
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