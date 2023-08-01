Пограничники Азербайджана в июле задержали 46 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в июле 2023 года задержали 46 человек за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госпогранслужбе.

Согласно данным ГПС, из 46 нарушителей госграницы 27 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 32 человека с поддельными документами, а также 979 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате мер по борьбе с преступностью, задержаны 323 человека, ранее объявленные в розыск. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 538 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 24 лиц, которым запрещен въезд в страну.

"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 173,528 кг наркотиков и 9088 психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 2 млн 874,042 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, пневматический пистолет, патроны и табачные изделия", - подчеркивает ГПС.

Р.Керимов