Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в сентябре 2023 года задержали 52 человек за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госпогранслужбе.
Согласно данным ГПС, из них 18 человек являются гражданами Азербайджана.
Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 27 человек с поддельными документами, а также 912 человек - за нарушение правил пограничного режима.
В результате мер по борьбе с преступностью задержаны 370 человек, которые ранее были объявлены в розыск. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 510 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 17 лиц, которым запрещен въезд в страну.
«В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 46,193 кг наркотиков и 307 психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 668,936 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, пневматический пистолет, лекарственные препараты, спиртные напитки и табачные изделия», - подчеркивает ГПС.
Р.Керимов
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