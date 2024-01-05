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Происшествия 05.01.2024 13:44

Пограничники Азербайджана в декабре задержали 41 нарушителя госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в декабре 2023 года задержали 41 человека за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госпогранслужбе.

Согласно данным ГПС, из них 20 человек являются гражданами Азербайджана.


Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 22 человека с поддельными документами, а также 834 человека - за нарушение правил пограничного режима.


В результате мер по борьбе с преступностью задержаны 404 человека, которые ранее были объявлены в розыск. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 419 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 16 лиц, которым запрещен въезд в страну.


"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 155,28 кг наркотиков и 100 психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 2 млн 357,83 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, пневматический пистолет, баллон со слезоточивым газом, патроны для охотничьего ружья, алкогольные напитки, лекарственные препараты, табачные изделия и большое количество пиротехники", - подчеркивает ГПС.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГПС, ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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