Пограничники Азербайджана в августе задержали более 50 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в августе 2023 года задержали 53 человека за нарушение государственной границы страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госпогранслужбе.

Согласно данным ГПС, из 53 нарушителей госграницы 20 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 26 человек с поддельными документами, а также 1,066 тыс. человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате мер по борьбе с преступностью, задержаны 322 человека, ранее объявленные в розыск. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 631 лица, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 24 лиц, которым запрещен въезд в страну.

«В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 107,92 кг наркотиков и 4,082 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 2 млн 33,051 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, ртуть, препараты, спиртные напитки, мобильный телефон, серебро и табачные изделия», - подчеркивает ГПС.

Х.Насирзаде