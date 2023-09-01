Пограничники Азербайджана в августе задержали более 50 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в августе 2023 года задержали 53 человека за нарушение государственной границы страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госпогранслужбе.
Согласно данным ГПС, из 53 нарушителей госграницы 20 являются гражданами Азербайджана.
Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 26 человек с поддельными документами, а также 1,066 тыс. человек - за нарушение правил пограничного режима.
В результате мер по борьбе с преступностью, задержаны 322 человека, ранее объявленные в розыск. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 631 лица, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 24 лиц, которым запрещен въезд в страну.
«В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 107,92 кг наркотиков и 4,082 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 2 млн 33,051 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, ртуть, препараты, спиртные напитки, мобильный телефон, серебро и табачные изделия», - подчеркивает ГПС.
Х.Насирзаде
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Глава Евросовета предлагает использовать дорогу через Агдам для снабжения Карабаха
Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца - Baker Hughes
Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев
Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Президент Кыргызстана отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в сфере образования
Южная Корея учредила объединенное командование по операциям с беспилотниками
Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС