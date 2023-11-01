Пограничники Азербайджана в октябре задержали 35 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре 2023 года задержали 35 человек за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госпогранслужбе.
Согласно данным ГПС, из них 14 человек являются гражданами Азербайджана.
Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 17 человек с поддельными документами, а также 892 человека - за нарушение правил пограничного режима.
В результате мер по борьбе с преступностью задержан 381 человек, который находился в розыске. Кроме этого, пресечены попытки выезда из страны 554 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 35 лиц, которым запрещен въезд в страну.
"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 149,51 кг наркотиков и 13,145 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 2,574 млн манатов, в том числе наркотические средства, пистолет Beretta, прибор ночного видения, лекарственные препараты, мобильный телефон, монеты из металла, предположительно, древние, а также спиртные напитки и табачные изделия", - подчеркивает ГПС.
Р.Керимов
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