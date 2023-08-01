Азербайджану неважно, при чьем посредничестве будет достигнут мир с Арменией - Алиев

Для Азербайджана важен результат мирных переговоров с Арменией и неважно, при чьем посредничестве он будет, достигнут, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия была посредником в заключении соглашения о прекращении огня или декларации 10 ноября 2020 года. Это были не США и не Евросоюз. И наши первые встречи с премьер-министром Армении были организованы Россией на российской территории. После начала российско-украинской войны ситуация изменилась, и мы стали свидетелями того, что США и Европа проявляют бóльшую активность. На самом деле, для нас нет существенной разницы, кто будет возглавлять процесс или, скажем так, кто присвоит себе лавры посредничества. Важно прийти к результату», - сказал Алиев в интервью Euronews.

По словам президента, относительно позиции Азербайджана к России, то здесь мало что изменилось.

«Потому что наши отношения с Россией останутся сбалансированными. Они основаны на признании национальных интересов друг друга и, конечно, территориальной целостности и суверенитета. Россия – наш сосед и партнер», - подчеркнул Алиев.

Б.Рустамбеков