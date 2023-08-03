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Дальнее зарубежье 03.08.2023 13:15

Париж призвал военных Нигера обеспечить безопасность посольства Франции в связи с демонстрациями

Власти Франции обратились с призывом к военным Нигера гарантировать безопасность французского посольства в столице страны Ниамее в связи с планируемыми на четверг демонстрациями, сообщают западные СМИ.

МИД Франции попросил службы безопасности Нигера обеспечить "безопасную реализацию права иностранных дипломатов и дипломатического персонала на перемещения" в соответствии с обязательствами по международному праву, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума.

Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани. Франция осудила военный переворот.

Вскоре после переворота тысячи манифестантов - сторонников военных путчистов, скандирующих антифранцузские лозунги, собирались у здания посольства Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НИГЕР, ПОСОЛЬСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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